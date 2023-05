Aya Nakamura à la Halle Tony Garnier de Lyon mardi 23 mai

Aya Nakamura, l'une des stars françaises les plus en vogue, se produit en concert à la Halle Tony Garnier de Lyon ce soir, mardi 23 mai.

Annoncée en février dernier, l'interprète de Pookie sera sur scène ce soir, mardi 23 mai, à la Hale Tony Garnier, pour présenter son 4e et dernier album intitulé DNK. La jeune artiste de 28 ans qui comptabilise plus de six millions d'écoutes sur les plateformes de musique débarquera dès 20 heures.

Des billets encore en vente

Alors que ses trois dates prévues à l'Accor Arena de Paris affichent complet, il reste encore des places en vente pour voir la chanteuse française à la Halle Tony Garnier. Les places restantes sont accessibles à partir de 49,90 euros en "catégorie 1".

