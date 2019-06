Avec BlaBlaBus, BlaBlaCar lance ses cars à Lyon

On connaissait BlaBlaCar pour les trajets en covoiturage, il faudra maintenant faire avec les cars... BlaBlaBus. Une première ligne vient d'être lancée à Lyon, mais pour l'instant rien entre la ville et l'aéroport de Lyon Saint-Exupéry, monopole Rhônexpress oblige.

En novembre, la plateforme de covoiturage BlaBlaCar a racheté Ouibus à la SNCF. À la clé, la start-up souhaite pouvoir proposer sur son site des trajets en voitures, mais aussi en autocars. Ce 11 juin, BlaBlaCar a ainsi dévoilé plusieurs lignes en France, dont certaines partent de Lyon ou passent par la ville.

On retrouve ainsi :

Lyon - Nîmes - Montpellier - Béziers - Narbonne - Toulouse - L’Isle-Jourdain - Gimont - Auch

Paris - Lyon - Valence - Nîmes - Montpellier

Paris - Aéroport d’Orly - Lyon - Avignon - Marseille

Paris - Aéroport d’Orly - Lyon - Saint-Etienne

Strasbourg - Mulhouse - Montbéliard - Besançon - Lyon - Aix-en-Provence - Fréjus - Cannes - Antibes - Nice

Nancy - Dijon - Lyon - Avignon - Nîmes - Montpellier - Perpignan

Nancy - Dijon - Lyon - Grenoble

BlaBlaCar se veut agressif sur les prix, avec des trajets à partir de 4,99 euros. La start-up souhaite proposer rapidement plus de 400 destinations, à travers 10 pays en Europe, comme l'Espagne, l'Italie ou le Royaume-Uni. L'idée reste de pouvoir relier les grandes villes par autocars, et pouvoir proposer ensuite du covoiturage pour desservir des localités très précises.

Comme toujours, pas de ligne de car entre Lyon et l'aéroport Saint-Exupéry, la liaison n'est pas encore autorisée à cause du contrat Rhônexpress, le Sytral et la métropole de Lyon sont en train de renégocier la concession pour permettre l'apparition d'alternative à la navette (lire ici).