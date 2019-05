Auvergne-Rhône-Alpes : nouvelle vidéo de L214 sur un élevage de poulets

L'association de défense des animaux a publié ce mercredi matin une vidéo tournée au mois d’avril 2019 montrant le quotidien de 50 000 poulets vivant dans un élevage intensif à Solignat, dans le Puy-de-Dôme.

Ces images ont été prises “durant la période d’élevage et au moment du ramassage des poulets. Entassés à plus de 22 par m2, les poulets sont enfermés dans deux bâtiments d’où ils ne sortiront que pour partir à l’abattoir. Cet élevage est associé à Axereal, société coopérative agricole, poids lourd de l’agroalimentaire”, assure L214.

“Les poulets sont sélectionnés génétiquement pour grossir très vite. Ils grandissent sur la même litière tout au long de leur courte vie : la poussière et les excréments s’accumulent. L'ammoniac et le CO2 qui s’en dégagent sont la cause de graves problèmes de santé”, ajoute l'association. Des conditions qui causeraient aux animaux des brûlures de la peau, des blessures, des problèmes respiratoires, des fragilités osseuses et difficultés à se mouvoir.

“Cette nouvelle enquête montre que même en Auvergne, où on pourrait s’attendre à ne trouver que des élevages en plein air, il existe des élevages intensifs où sont entassés des dizaines de milliers de poulets dans des bâtiments fermés, à plus de 22 par m2. Aujourd’hui en France plus de 8 poulets sur 10 vivent dans ces conditions. Nous, consommateurs, nous pouvons faire la différence en refusant d’acheter des produits issus de la souffrance animale. Il y a urgence à végétaliser notre alimentation. Le pouvoir est entre nos mains”, a déclaré Sébastien Arsac, cofondateur de l’association L214.

Selon l’association, en France, 83 % des poulets sont élevés de manière intensive, dans des conditions similaires à celles de cette vidéo.