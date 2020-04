Auvergne-Rhône-Alpes : 9 millions de masques réutilisables pour les habitants

La région Auvergne-Rhône-Alpes va distribuer 9 millions de masques réutilisables à ses habitants à partir de début mai.

Ce jeudi matin, le président Laurent Wauquiez a annoncé que la région Auvergne-Rhône-Alpes procédera à la distribution gratuite de 9 millions de masques réutilisables à partir de début mai, "avant le déconfinement", soit un masque par habitant. La distribution se fera via les mairies.

Ces masques "grand public", entre "2 et 3 euros pièces" ont été commandés auprès d'entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes. "On n'est pas dans un usage médical, mais pour la protection de la vie quotidienne des habitants", a précisé Laurent Wauquiez. Dans la métropole, ces masques s'ajouteront aux 2 millions que livrera le Grand Lyon.

Quelles efficacités pour ces masques réutilisables ?

Dans la prépublication d'une étude sur la question des masques (voir ici), les modèles réutilisables, notamment en tissu, sont présentés comme une possible alternative aux modèles chirurgicaux en cas de tension pour l'approvisionnement.

Leur première utilité n'est pas de protéger les porteurs du virus, mais d'éviter que les personnes propagent le virus aux autres, qu'elles soient symptomatiques ou asymptomatiques. Ils sont ainsi présentés comme permettant d'éviter la projection de gouttes / postillons vers les autres, mais doivent accompagner "la distanciation sociale", "l'hygiène" (se laver les mains), et le suivi des populations en retraçant d'éventuels contacts avec des personnes malades (via une application par exemple). In fine, il s'agit avant tout d'un geste barrière supplémentaire, mais pas une solution qui peut régler les problèmes à elle seule.