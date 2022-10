Au moins 24°c attendus à Lyon ce jeudi 27 octobre

L’épisode de chaleur exceptionnel qui touche la France depuis plusieurs jours se poursuit à Lyon ce jeudi 27 octobre. Au moins 24°c sont attendus entre Rhône et Saône cet après-midi, c’est 6°c de plus que les normales de saison.

Depuis plusieurs jours les températures atteignent des niveaux dignes d’une fin d’été à Lyon. Mercredi après-midi, l’entreprise Lyon Météo a ainsi enregistré un pic de chaleur à 26°c dans les rues de la ville. Ce jeudi celui-ci devrait être de l’ordre de 24°c, soit plus de 6°c au-dessus des moyennes de l’automne, mais des températures plus élevées ne sont pas à écarter comme ce fut le cas mercredi.

Les climatologues de Météo France expliquent ces températures anormalement élevées par la présence d’une "vaste zone dépressionnaire" qui "s’étend sur le proche Atlantique. Dans le flux de sud-ouest à l’avant, de l’air très doux, en provenance des Canaries et de la péninsule Ibérique, remonte depuis ce week-end sur une grande partie du pays. L’isolement en goutte froide de la dépression atlantique favorise d’autres poussées chaudes pour cette semaine".

Baisse des températures dimanche

Ce matin à Lyon vous pourrez ainsi voir le thermomètre osciller entre 16 et 21°c, avant que le mercure ne grimpe jusqu’à 24°c dans l’après-midi et ne commence à redescendre aux environs de 18 heures pour se stabiliser autour de 19°c dans la soirée. Du côté du ciel Météo France prévoit pour ce matin un beau ciel ayant tendance a être voilé par quelques nuages, dans l’après-midi ces derniers se feront plus nombreux et alterneront avec des éclaircies.

À noter que le thermomètre devrait commencer à fléchir à partir de ce dimanche à Lyon grâce à " un temps plus perturbé" explique Météo France, mais les températures resteront tout de même 3 à 4°c plus élevées que les normales de saison.