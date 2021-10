Au festival Lumière à Lyon, Jane Campion est mise à l'honneur ce vendredi

Jane Campion à la 59e édition du Film Festival de New York le 1er octobre 2021. (Photo by Slaven Vlasic / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Vendredi 15 octobre, Jane Campion va recevoir le Prix Lumière 2021. Plus tôt dans l'après-midi, elle donne une masterclass au théâtre des Célestins.

Déjà présente à Lyon jeudi 14 octobre au soir, la réalisatrice néo-zélandaise est venue présenter l’avant-première de son nouveau film The Power of the Dog, primé à Venise. Elle doit recevoir le prix Lumière 2021, vendredi 15 octobre au soir, à l'Amphithéâtre du Centre de Congrès (6e) à 19h30.

Jane Campion est la première femme a avoir reçu une palme d'or au festival de Cannes pour son film La Leçon de Piano (1993). Elle signe une œuvre assez méconnue du grand public avec des films comme Un Ange à ma table (1990), La Leçon de piano (1993), Portrait de femme (1996), Holy Smoke (1999), In The Cut (2003), ainsi qu'une série Top of the Lake.

La venue de Jane Campion a suscité l'engouement à Lyon, puisque toutes les places pour sa conférence à 15 heures, et pour la cérémonie de remise du prix sont complètes. La soirée au Centre de Congrès se clôturera pas la projection de son film Bright Star, sorti en 2009.