Attestation numérique de déplacement : les arnaques déjà là

A peine mise en ligne, l'attestation dérogatoire de déplacement au format numérique est déjà détournée pour monter des arnaques. Méfiez-vous des sites ou personnes qui font payer pour générer cette attestation qu'il est possible d'utiliser sur son téléphone.

Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à certains escrocs du web pour profiter de l'arrivée de l'attestation dérogatoire de déplacement au format numérique. Depuis ce lundi, il est possible de générer une attestation pour pouvoir l'utiliser via son téléphone portable (voir ici).

Quelques heures plus tard, des sites non officiels sont apparus proposant de générer l'attestation contre le paiement d'une somme autour de 3 euros, voire plus. Il est impératif de ne pas utiliser ces sites pour plusieurs raisons : l'attestation est gratuite, le risque de voir son numéro de carte bleue utilisée illégalement est sérieux, les données personnelles renseignées peuvent être détournées, enfin rien n'indique que l'attestation et le QR code générés seront valables en cas de contrôle.

Le seul lien qu'il faut utiliser pour générer l'attestation est celui donné par le gouvernement (voir ici). Cette attestation est gratuite (bis). En cas de paiement demandé, fuyez.