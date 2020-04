L'attestation de déplacement dérogatoire numérique est en ligne pour les mobiles

Le gouvernement vient de mettre en ligne le formulaire pour générer une attestation de déplacement dérogatoire numérique pour pouvoir la présenter via son téléphone portable. Voici comment profiter de ce générateur sur smartphone.

Le générateur d'attestations de déplacement dérogatoire numérique est en ligne. Pour en profiter, il suffit de cliquer ici.

Il suffit possible de remplir des formulaires en ligne correspondants à ceux de l'attestation papier actuelle. Il faut ainsi renseigner son nom, prénom, date de naissance, adresse et choisir la raison de la sortie parmi celles proposées, tout en ajoutant la date et l'heure.

L'outil génère alors un fichier PDF qu'il est possible de télécharger sur son smartphone, mais aussi un QR code. C'est ce dernier qu'il faut présenter aux policiers et gendarmes lors d'un contrôle. Ils pourront le lire avec leurs terminaux sans devoir toucher le téléphone portable de la personne contrôlée.

L'attestation numérique restera valable uniquement pendant une heure en cas de sortie pour raison "sportive", sortir son chien ou se dégourdir les jambes. De même, il faudra générer une nouvelle attestation avant chaque sortie. Il faudra également se procurer tous les justificatifs permettant de prouver les raisons de sa sortie, si nécessaire.

Mise à jour : n'oubliez pas votre pièce d'identité avec vous lors de vos sorties !