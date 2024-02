Armé d'un couteau, il menace des passants à Villeurbanne

Ce lundi, des policiers en patrouille ont arrêté un homme qui brandissait un couteau dans la rue à Villeurbanne.

Alors qu'ils patrouillaient dans le quartier de Charpennes, des policiers ont été interpellés par des passants lundi 29 janvier vers 16 h 30. En effet, un homme menaçant et armé effrayait les piétons sur la place Charles Hernu à Villeurbanne. Les agents de police ont rapidement remarqué un couteau type Opinel dans sa main.

Le suspect a refusé de lâcher son arme

Malgré les injonctions des policiers, l'homme n'a pas voulu lâcher la lame et s'est rapproché d'eux. Toutefois, ils sont rapidement parvenus à le maîtriser et l'ont placé en garde à vue. Bien que le suspect ait été pris sur le fait et soit déjà connu des services de police, il a nié les faits. Il s'agit d'un toxicomane de 43 ans.

L'homme était présenté au parquet le Lyon ce mercredi pour une comparution à délai différé. Une procédure notamment appliquée en cas de dossier incomplet. En l'occurence, une expertise psychiatrique a été demandée par le tribunal pour pouvoir se prononcer.

Lire aussi :