Après une perte de pression en cabine, un avion en route pour Lyon atterrit d’urgence à Tunis

Les passagers du vol de 7h09 de Monastir, en Tunisie, en direction de Lyon, de la compagnie Tunisair, ont eu un léger contretemps. Partie depuis 25 minutes et déjà au large des côtes, l’équipage de l’avion a été contraint de faire demi-tour pour se poser en urgence à Tunis.

Tunisair flight TU462 from Monastir (MIR) to Lyon (LYS) declared an emergency (squawk 7700) and diverted to Tunis (TUN) due to a technical issue. pic.twitter.com/SUb5VzXhDR

