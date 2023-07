Afin de motiver son petit-fils Enzo, Joëlle a réussi le pari de décrocher pour la deuxième fois son diplôme du baccalauréat avec notamment un 20/20 à l’épreuve de philosophie.

De deux pour Joëlle et une grande première pour Enzo. Pour encourager son petit-fils au baccalauréat de STMG, une ancienne professeure de mathématique au Lycée à décider de se replonger dans les manuels scolaires. C’est dans le lycée Juliette-Récamier à Lyon que grand-mère et petit fils ont pu passer les différentes épreuves ensemble. Un retour en arrière de plus de 60 ans pour Joëlle qui avait à l’époque eu son Bac (C) scientifique.

La plus vieille candidate en France

Quelques jours plus tard, les résultats tombent et la bonne nouvelle aussi. Enzo et Joëlle sont tous les deux reçus avec notamment une mention bien et un 20/20 décroché par la septuagénaire. Même si son deuxième baccalauréat ne lui servira pas à grand-chose professionnellement, elle est tout de même la plus vieille candidate de l’édition 2023 à obtenir le Bac en France.

