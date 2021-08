Après le pic de pollution la semaine dernière à Lyon, la qualité de l'air est moyenne cette semaine

Lyon a vécu plusieurs jours sous un pic de pollution à l'ozone la semaine dernière. Le week-end dernier, les températures ont baissé et la qualité de l'air s'est améliorée. Elle est moyenne actuellement sur Lyon.

"Lundi 16 août, les températures baissent fortement à la faveur d’un flux de nord-ouest. Dans ces conditions météorologiques, les épisodes caniculaires et de poussières sahariennes sont terminés. La qualité de l’air s’améliore et pourrait être moyenne", explique la laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, spécialiste de la qualité de l'air dans la région.

"Mardi 17 et mercredi 18 août, le ciel sera beau avec des éclaircies et les températures se maintiennent. Le vent de nord sera dispersif et la qualité de l’air pourrait être moyenne", poursuit le laboratoire.