Annulée durant deux ans, la Foire de Lyon fait son retour à Eurexpo

Après l’annulation de ses deux précédentes éditions en 2020 et 2021, la Foire de Lyon fait son retour dans les allées d’Eurexpo à paris de ce vendredi 18 mars. Pendant 11 jours, près de 700 exposants exposeront leurs produits.

Au mois de janvier, les organisateurs de la Foire de Lyon faisaient la promotion de leur nouvelle édition en publiant ces quelques mots sur les réseaux sociaux : "Et si on se retrouvait enfin ?". Ce vendredi 18 mars, le temps des retrouvailles des Lyonnais avec l’événement organisé à Eurexpo est arrivé. Jusqu’au 28 mars, 650 exposants prendront leurs quartiers sur le site de la 3e plus grosse foire de France, avec une idée, "Faire battre le cœur des Lyonnais", le thème retenu cette année.

À l’instar des autres éditions, plusieurs secteurs d’Eurexpo ont été aménagés pour le shopping autour de thématiques différentes : "Autour du monde ", "Italie", "Mode/Beauté" ou encore "Sport/Mobilités". Un très large espace consacré à l’aménagement de la maison sera également proposé aux visiteurs qui pourront aussi profiter de leur déplacement à Eurexpo pour voyager au travers de la cuisine du monde.

11 jours foire

Parmi les temps forts de l'évènement on retrouvera notamment Ie concours Innova’Lyon, le marché des créateurs et artistes, Little Big Fair, mais aussi la Kidexpo Lyon, qui proposera des animations pour les enfants.

Pendant 11 jours, les acteurs de l'écosystème associatif, économique et culturel local pourront valoriser leur travail auprès des Lyonnais qui devront débourser 8 euros sur place ou 6 euros en ligne pour rentrer sur le site de la foire. Tous les détails de l’évènement sont à retrouver ici.