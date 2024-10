Le 24 octobre denier, le maire de Bron annonçait l'annulation des voeux de sa commune afin de réaliser des économies. "La fin de l'abondance pour Jérémie Bréaud" tancent LFI.

Mardi 29 octobre, à Bron, La France Insoumise s'est exprimée suite à la décision d'annulation des voeux de la commune, prise par le maire (LR) de Bron Jérémie Bréaud, cinq jours plus tôt. Un choix justifié par ce dernier "au regard du coût de cet événement dans le budget total de la commune, il est cependant important que les élus montrent l’exemple quand un effort supplémentaire est demandé à tous les Français et donc aux Brondillants".

A lire aussi : À Bron, le maire annule la cérémonie des vœux 2025

"Cette annulation nous désole car elle impacte directement les

Brondillant·es, explique La France Insoumise à Bron. Alors que les vœux doivent être un moment de cohésion, de rencontre et d’échange, les habitant·es en seront privé·es cette année".

"Cette gestion de l'argent public par les élus interroge"

Une gestion de l'argent public qui interroge, selon LFI Bron, qui dénonce" celui qui a augmenté son salaire de près de 6 000€ par an (et) donne aujourd'hui des leçons de comptabilité." Avant d'ajouter que des voeux peuvent être réalisés de manière "responsable" et sans "dépenses massives".

Le parti appelle Jérémie Bréaud a "arrêter ses coups de communication sur le dos des Brondillant·es", dénonçant une décision "prise pour faire un coup de communication politicien et soutenir la politique d’austérité actuelle".