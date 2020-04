Amazon va continuer de livrer les commandes "grâce à son réseau mondial"

Si Amazon a fermé pour cinq jours tous ses entrepôts en France, suite à une décision de justice, le géant américain vient d'informer ses clients qu'ils pourront continuer de se faire livrer.

Mercredi 15 avril, Amazon avait annoncé fermer ses entrepôts en France pour une durée d'au moins cinq jours, suite à une décision de justice et dans le contexte de l'épidémie de coronavirus COVID-19 (lire ici). Après une plainte du syndicat Sud Commerce, le tribunal judiciaire de Nanterre avait estimé qu'Amazon avait "de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés". Selon l'AFP, le tribunal a ainsi ordonné à Amazon France "d'établir une évaluation des risques inhérents à l'épidémie de COVID-19 sur ses entrepôts, et de restreindre en attendant son activité aux seuls produits essentiels".

Néanmoins, Amazon a déjà trouvé une parade pour continuer son activité en France malgré ce jugement dont il a annoncé interjeter appel. En effet, dans un courriel envoyé à ses clients, Frédéric Duval - Directeur général explique : "nous continuerons de vous donner accès aux produits dont vous avez besoin, grâce à la solidité de notre réseau de distribution mondial et aux entreprises indépendantes qui vendent sur amazon.fr, sans restriction de catégorie. Concrètement, vous pouvez continuer à commander et recevoir tous les articles affichés comme disponibles sur Amazon.fr. Les délais de livraison affichés sur le site sont ajustés". Par ailleurs, Amazon annonce : "Nous avons demandé à nos collaborateurs de rester chez eux cette semaine et continuerons de leur verser leur plein salaire".