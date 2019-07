Alerte sécheresse renforcée dans le Rhône : qu'est-ce qui est interdit ?

Plusieurs interdictions ont été mises en place par la préfecture du Rhône après le placement en situation d’alerte renforcée des cours d’eau de l’ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon.

La préfecture du Rhône a annoncé ce vendredi la mise en place d'un arrêté plaçant en situation d’alerte sécheresse renforcée les cours d’eau de l’ensemble du département du Rhône et de la métropole de Lyon. De fait plusieurs mesures d'interdiction ont été prises. Retrouvez-les ci-dessous.

Arrosage jardins

Interdiction d'arroser les pelouses, espaces verts publics et privés. Seuls les jardins potagers, les jeunes plantations et les plants patrimoniaux peuvent être arrosés de 20h à 8h quatre jours par semaine maximum.

Espaces sportifs

L'arrosage des espaces sportif de toute nature est interdit. Là aussi il existe des exceptions. Pour les stades et les greens et départs des golfs quatre fois par semaine maximum entre 20h et 8h.

Piscines

Il est interdit de remplir les piscines sauf pour complément et pour les nouvelles constructions. Il est aussi interdit de vidanger les piscines dans les cours d'eau.

Lavage des véhicules

Le lavage des véhicules est interdit sauf ceux avec des obligations réglementaires, techniques ou sécuritaires en station professionnelle équipée de dispositifs de recyclage d'eaux et de traitement des rejets.

Façades de maisons

L'arrosage est interdit sauf ravalement.