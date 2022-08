Ain : la grippe aviaire responsable d'une hécatombe dans un élevage de canards

Ces derniers jours, un élevage de canards a été décimé par la grippe aviaire dans la Dombes (Ain). La Préfecture a annoncé des mesures pour limiter les risques de propagation.

Samedi 27 août, les services de la protection des populations de l'Ain ont mis en évidence un foyer de grippe aviaire dans un élevage de canards situé dans la Dombes. Détectés vendredi, les premiers cas ont vite confirmé cette hypothèse. La suspicion fait suite à un constat de mortalités anormales parmi les animaux.

La préfecture de l'Ain a annoncé qu'une enquête épidémiologique est en cours pour connaître l'origine de la

contamination. En attendant, des mesures ont été prises pour limiter la propagation du virus. "Conformément aux règles de gestion sanitaire, le foyer a été dépeuplé et désinfecté. Des zones de protection (3km autour du foyer) et de surveillance et de lutte (10 km autour du foyer) ont immédiatement été instaurées", indique le communiqué. De plus, les mouvements de volaille sont interdits dans plusieurs communes du secteur*.

L'éleveur sera indemnisé

Les services de l'Etat "mobilisés aux côtés de l’éleveur qui sera indemnisé des pertes subies", demandent à l'ensemble de la filière "et aux particuliers détenteurs de basses-cours, de respecter strictement les mesures de protection contre l'influenza aviaire et à déclarer sans délai tout suspicion dont les mortalités anormales en élevage".

Il est également rappelé que "la consommation de viande, foie gras et œufs et tout produit à base de volaille ne présente aucun risque pour l'homme."

*Les communes concernées : Chalamont, Dompierre-sur-Veyle, Le Plantay, Marlieux, Saint-Nizier-le-Désert,

Saint-Paul-de-Varax, Bouligneux, Certines, Chatenay, Chatillon-la-Palud, Condeissiat, Crans,Druillat, La Chapelle-du-Chatelard, La Tranclière, Lent, Rignieux-le-Franc, Romans, Saint-André-le-Bouchoux, Saint-André-sur-Vieux-Jonc, Saint-Georges-sur-Renon, Saint-Germain-sur-Renon, Sandrans, Servas, Varambon, Versailleux, Villars-les-Dombes, Villette-sur-Ain.