Ain : un élu réclame des tests d’alcoolémie avant le conseil municipal

Une demande vraiment particulière. Un élu a réclamé, mardi soir lors du conseil municipal de Ferney-Voltaire, dans l’Ain, que des tests d’alcoolémie et de produits stupéfiants soient effectués avant les prochains conseils municipaux, d’après Le Dauphiné Libéré.

Un élu de la majorité se demande "s’il n’était pas possible de mettre en place des outils ou tests permettant d’éviter que des conseillers municipaux se présentent au conseil sous l’emprise de l’alcool ou de produits stupéfiants […] Le teneur des débats s’en trouverait nettement améliorée et éviterait que des fake-news ou autres élucubrations comme on a pu en vivre lors des questions orales de la dernière séance soient diffusées dans notre enceinte…" Des propos qui n’ont pas spécialement plu aux élus de l’opposition.