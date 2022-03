Ain : plusieurs dizaines de détenus se mutinent à la prison de Bourg-en-Bresse

Dimanche 6 mars dans l'après-midi, une quarantaine de détenus s'est rebellée au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Le calme est revenu dans la soirée.

Le dimanche a été agité au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse dans l'Ain. Vers 14h45, 42 détenus ont refusé de rejoindre leur cellule. Après avoir dégradé du matériel, ils se sont regroupés dans une des cours de la maison d’arrêt. Ils n’ont ni fait connaître les raisons de leur mouvement ni exprimé de revendication, selon un communiqué de la préfecture de l'Ain.

Les équipes régionales d'intervention et de sécurité (ERIS) de Lyon et Dijon venues en renfort des équipes de sécurité du centre pénitentiaire sont intervenues pour les amener à réintégrer leurs cellules.

À 20h, tous les détenus étaient rentrés dans leurs cellules dans le calme, et les meneurs placés en prévention en quartier disciplinaire. Aucun personnel pénitentiaire n’a été pris à partie par les détenus et l'incident n'a provoqué aucun blessé.