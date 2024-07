Ain : l’État et les agriculteurs signent une convention pour lutter contre les feux de forêt 

Jeudi 18 juillet, la préfecture de l’Ain, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le réseau de solidarité des agriculteurs ont signé une convention pour prévenir les feux de forêt.

Alors qu’un tiers du département de l’Ain est couvert par des forêts, dont 60 % à l’Est du département, le territoire est donc confronté à d’importants feux de forêts. Pour prévenir d’éventuels futur feux cet été, la préfecture de l’Ain, le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le réseau de solidarité des agriculteurs ont signé ce jeudi 18 juillet une convention afin d’améliorer la coordination entre les différents acteurs.

Cette nouvelle convention devra définir des actions "de prévention et de préparation contre les feux d’espaces naturels et de forêts, notamment contre les feux ou de chaumes", "les moyens agricoles susceptibles d’être mobilisés", "les modalités d’alerte et d’engagement sur intervention des moyens agricoles" et "les conditions de prise en charge de l’intervention des agriculteurs." Les relations entre les sapeurs-pompiers et les agriculteurs seront par ailleurs un point essentiel de cette convention afin de partager "des pratiques et des impératifs de chacune des parties."

