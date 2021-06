Ain : le port du masque obligatoire est levé dans les grandes villes

(Photo by WANG ZHAO / AFP)

Depuis le mois de mars, le port du masque était devenu obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants dans l'Ain. La préfecture a décidé d'alléger cette mesure.

Petit à petit, les mesures sanitaires s'allègent dans l'Ain. Au mois de mars, le département était placé en vigilance renforcée. Le port du masque devenait obligatoire dans les villes de plus de 10 000 habitants. Avec la 3e phase de déconfinement débutée le 9 juin, la préfète, Catherine de La Robertie, après consultation des élus et un avis positif de l'ARS, a choisi de lever cette obligation.

Cela concerne les communes d'Ambérieu-en-Bugey, Bourg-en-Bresse, Divonne-les-Bains, Ferney-Voltaire, Gex, Miribel, Oyonnax, Saint-Genis-Pouilly, Valserhône.

Il reste obligatoire dans certaines zones

Toutefois, le masque reste obligatoire dans certains endroits comme dans un rayon de 50 mètres aux abords des zones de grand passage (gares, établissements scolaires, lieux de cultes les jours d'office, des centre commerciaux, supermarchés et hypermarchés). Il l'est également aux arrêts de transports en commun, sur les marchés, brocantes et lors de la participation à des rassemblements.

En cas de non-respect de ces règles, vous vous exposez à une amende de 135 euros, portée à 1 500€ en cas de récidive dans les 15 jours.