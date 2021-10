Ain : le festival Hashtag réunit les amateurs de pop-culture et culture geek

Les 23 et 24 octobre, Bourg-en-Bresse accueille le festival Hashtag. Des personnalités de la scène cosplay, streaming, animation, Youtube, jeux-vidéo... etc sont attendues.

C'est sa toute première édition. Le festival Hashtag se tiendra à Ainterexpo à Bourg-en-Bresse le week-end des 23 et 24 octobre, de 10h à 20h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Il s'adresse aux "geeks et amateurs de pop culture". Avec 5 scènes, 50 invités et 100 exposants, les équipes du festival ont vu grand. L'évènement tournera autour des univers manga, comics, cosplay, fantastique, cultures web, jeux de société, jeux-vidéo et KPOP (pop coréenne).

En tête d'affiche, on retrouve Thomas Astruc, réalisateur de la série d'animation Miraculous Ladybug, un succès mondial, qui donnera une conférence. On retrouve aussi la streameuse Billiechoue, qui divertit ses abonnés sur Twitch en jouant à divers jeux-vidéo ou les Youtubeurs de la chaîne Mission Japon. Plusieurs acteurs de la web-série "Noob", bien connus des afficionados de la culture web, seront aussi de la partie.

Un concours de cosplay se déroulera samedi à 13h30, avec une place pour la Coupe de France et différents lots à la clé. Les groupes Magoyond et Starrysky donneront chacun un concert le samedi et le dimanche.

Toute la programmation est à retrouver sur le site du festival. L'entrée est de 11 euros pour un jour et 16 euros pour le week-end. Le pass sanitaire est obligatoire pour accéder à l'évènement.