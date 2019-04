Agression homophobe place Bellecour à Lyon : un suspect interpellé

Un adolescent de 16 ans vivant à Écully a été interpellé dans l'enquête sur l'agression homophobe qui a eu lieu place Bellecour à Lyon le 14 avril dernier.

Comme nous l'écrivions mi-avril, le 14 avril dernier à 19h20, au niveau de la station de métro Bellecour, trois jeunes hommes âgés de 25, 20 et 18 ans étaient violemment agressés au niveau par un homme tenant des propos homophobes. Une des trois victimes avait tenté de s'interposer, mais avait été sévèrement frappée. Il avait reçu 20 jours d'ITT (1 et 3 jours pour les deux autres victimes).

Une enquête avait été ouverte par la Brigade de sûreté urbaine du commissariat du 2e arrondissement. Un suspect a pu être identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance. Il s’agissait d’un adolescent de 16 ans, lycéen, vivant à Écully. Il a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue pour “violence à raison de l’orientation ou identité sexuelle suivie d’une ITT supérieure à 8 jours”. Il a été formellement identifié par les trois victimes et des témoins de l'agression. Il a reconnu les faits, mais nié leur caractère homophobe et ce “malgré les déclarations accablantes des victimes et des témoins”, précise la police. Il va être déféré ce mercredi devant le parquet de Lyon.