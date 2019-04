Lyon : une agression homophobe place Bellecour dimanche soir

Un homme qui tenait des propos homophobes place Bellecour ce dimanche soir a agressé deux jeunes hommes qui tentaient de s'interposer. Frappé à la tête, l'un des deux a été transporté à l'hôpital.

Ce dimanche soir, vers 19h, deux Lyonnais âgés de 20 et 25 ans se sont fait d'abord bousculer par un homme non identifié place Bellecour. L'auteur de l'agression tenait des propos homophobes et a frappé l’un des deux hommes, qui tentait de s'interposer. Ce dernier a reçu un coup à la tête et a été transporté à l'hôpital. Son ITT est toujours à déterminer. Une enquête est en cours pour identifier l'agresseur.