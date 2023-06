Agression au couteau à Meyzieu : le principal suspect arrêté en Suisse

Un homme de 36 ans, suspecté d'être l'auteur des coups de couteau ayant grièvement blessé un homme à Meyzieu le 16 mai dernier a été arrêté en Suisse et extradé.

Le 16 mai dernier à Meyzieu, un homme a été grièvement blessé à la tête et à l'abdomen au couteau. Le principal suspect, un homme de 36 ans originaire de Tunisie, a été interpellé jeudi 1er juin à Genève en Suisse, sur mandat d'arrêt européen, a appris Lyon Capitale, confirmant une information du Progrès.

"Il n'a jamais voulu tuer quelqu'un"

Il a été extradé ce mardi, présenté à un juge d'instruction, puis à un juge des liberté et de la détention. Il a été écroué et est suspecté de "tentative d'homicide". "Il est soulagé que la victime ai survécu, il n'a jamais voulu tuer quelqu'un", assure Me David Metaxas, son avocat. Sur le voyage en Suisse de son client, Me Metaxas, "pense que c'était sous le coup de la panique, par peur de représailles aussi. Et d'ajouter : Il n'est pas parti très loin, il n'a pas voulu fuir."

La victime, âgée également de 36 ans, est quant à elle toujours hospitalisée. Le 16 mai dernier, deux des frères du principal suspect avaient été placés en garde à vue. L'agression pourrait avoir été motivée par un vol commis par la victime plus tôt dans la journée, à l'encontre de la sœur du suspect. Ce dernier a jusqu'à maintenant toujours gardé le silence, "mais il va s'expliquer très prochainement", assure Me David Metaxas.