Agenda - que faire à Lyon ce week-end du 4, 5 et 6 octobre ?

Agenda - Temps automnal à Lyon pour ce premier week-end d'octobre, mais ce ne sont pas les activités qui vont manquer pour retrouver un peu de chaleur. Que faire à Lyon ce week-end du 4, 5 et 6 octobre ? Découvrez notre sélection.

Brocante de la rue Chevreul

Située sur la rue Chevreul et les rues perpendiculaires (coupées à la circulation pour l’occasion), l’événement regroupe plus de 400 exposants et plusieurs animations organisés par les commerçants, avec notamment de la street food. Accès libre.

Samedi 5 octobre de 7h à 19h

Rue Chevreul, 69007 Lyon

Salon de l’Etudiant, spécial parents

L’Etudiant donne rendez-vous aux parents de collégiens, lycéens et étudiants. Des professionnels de l’enseignement supérieur et de l’emploi seront présents pour informer, échanger et conseiller les parents soucieux de l’orientation de leurs enfants. Des conférences et ateliers seront proposés afin d’aider les jeunes dans la mise en œuvre d’un projet d’orientation concret.

Samedi 5 octobre de 9h à 17h

Centre de Congrès Cité Internationale, 50 Quai Charles De Gaulle, 69006 Lyon

Invitation gratuite sur le site dédié.

Les Petits Riens, théâtre d’improvisation

En partant de photos prises à la sauvette, Olivier Dubois et Melinda Nouette tentent de révéler qui sont ces inconnus noyés dans la masse. Quelle vie se cache derrière le sourire de la dame en bleu ? Cette serveuse en terrasse a-t-elle toujours rêvé de l’être ? En famille ou entre amis, vous êtes tous invités à prendre part à ce théâtre d’improvisation, devenant les témoins des « petits riens de nos petites vies ».

Samedi 5 octobre à 18h

Théâtre l’Improvidence, 6 Rue Chaponnay, 69003 Lyon

Tarifs : Adulte 16€ - Enfant 12€ - Etudiants 5€

Inscriptions ici.

Village des sciences 2019

Les sciences investissent le Musée des Confluences : 46 ateliers sont proposés aux petits et grands, afin de découvrir les dernières recherches des scientifiques du CNRS. Au programme : phénomènes de luminescence des minéraux, illusions d’optiques, découverte de la notion d’écosystème, phénomènes chimiques ou encore visite immersive dans l’histoire. Accès libre et gratuit.

Samedi 5 octobre de 10h à 19h et Dimanche 6 octobre de 10h à 18h

Musée des Confluences, 86 Quai Perrache, 69002 Lyon

Programme détaillé sur le site du Musée des Confluences.

Marché aux plantes et aux épices

Le temps d’une journée, les exposants présents vous feront découvrir : plantes d’intérieur, pépinières ornementales, fleurs et produits artisanaux (thé, huiles, miels, confitures…). Vous trouverez également sur place de nombreuses animations ainsi qu’un buffet asiatique.

Dimanche 6 octobre de 10h à 18h – Entrée gratuite

Jardin du Pré Fleuri, 240 rue Francis de Préssensé, 69100 Villeurbanne

Greener Festival

Venez apprendre comment passer en mode écolo. Au programme : conférences, expositions, ateliers, tables-rondes pour rendre votre quotidien plus vert et plus durable. De nombreux stands « healthy » et végétariens seront également installés.

Samedi 5 octobre de 10h à 19h30 et Dimanche 6 octobre de 10h à 18h

Château de Montchat, 51 rue Charles Richard, Place du Château, 69003 Lyon

Accès gratuit mais sur réservation en cliquant ici.

Jeu de piste : Qui a volé le Gros Caillou ?

Pendant 2h30 découvrez les ruelles et les lieux méconnus du vieux Lyon, de la place des Terreaux au plateau de la Croix-Rousse. Entrez dans la peau d’un enquêteur et percez le mystère de l’énigme. Répartis en plusieurs équipes, partez à la recherche des indices cachés tout au long du parcours. Idéal pour partager un moment entre amis ou en famille, c’est également l’occasion de (re)découvrir la ville autrement.

Samedi 5 octobre à 10h30 et Dimanche 6 octobre à 15h

Départ place Louis Pradel, devant la Fontaine ronde

Tarif plein : 14€ / -25ans : 12€

Infos et réservation en cliquant ici.

La vogue fait son retour à la Croix-Rousse

Du 5 octobre au 11 novembre, la vogue des marrons s'installe à la Croix-Rousse. Cette tradition qui a plus de 150 ans est l'occasion de déambuler entre les attractions et stands tout en dégustant un cornet de marrons chauds. Au programme : manèges (auto-tamponneuses, manèges à sensation, maison hantée), confiseries (crèpes, gaufres, barbes à papa) et stands de jeux.

Vendredi 4 octobre de 13h à 23h / Samedi 5 octobre de 10h à 23h /Dimanche 6 octobre de 10h à 21h. Place de la Croix Rousse. Accès : métro C Croix-Rousse

Vogue des marrons, boulevard de la Croix-Rousse