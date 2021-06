Agenda culturel : que faire ce week-end à Lyon ?

Entre la canicule et les élections régionales et départementales, l'agenda culturel de Lyon vous permettra de vous évader ce week-end. Lyon Capitale vous fait une sélection.

Musique et théâtre seront au rendez-vous ce week-end avec l'ouverture du festival Superspectives et de nombreuses représentations théâtrales. Lyon Capitale vous fait le tour des évènements culturels du 18 et 19 juin.

Festival Superspectives

Le festival propose de la musique et de la danse contemporaine à la Maison Lorette. L'entrée est libre sauf pour certaines représentations.

18 juin : L'ouverture du festival "Superspectives" à la Maison Lorette à partir de 16h30, avec de la musique minimaliste, de la danse contemporaine et un DJ set.

19 juin à 18 heures : Un Dj set "Hip Harp" avec Camille, un "répertoire underground de la musique pour harpe".

Festival Food Society

Ce "food court" lyonnais, qui rassemble dix kiosques de restauration, un bar, une grande terrasse dans le centre commercial de la Part-Dieu, a ouvert ses portes le 10 juin. Pour fêter cette ouverture, Food Society organise un festival gratuit.

Vendredi 18 juin de 18h à 23h : un "bal poussière" en lien avec Radio Nova, concert d'un groupe/artiste au groove de la sono-mondiale des années 60 à nos jours.

Samedi 19 juin à 15h : un open air "thé à la menthe", avec des performances live de Shadi Khries , Cornelius Doctor et Tushen Raï.

, et Dimanche 20 juin à 11h : un "anti-brunch", avec la chanteuse et rappeuse Thaïs Lona, en partenariat avec Jazz à Vienne.

Les Nuits de Fourvière

Le festival de théâtre Les Entêt·é·s propose la pièce Comprendre de Sonia Bester et Isabelle Antoine à 20h au théâtre du Point du Jour. Elle met en scène une femme souffrante à la recherche d'un remède, pour questionner le rapport au corps. En première partie, seront présentés Des mots sur les maux, texte inspiré de rencontres avec les patients et de soignants à l’Hôpital les Massues. Le spectacle se tiendra également les 19 et 20 juin.

Pour les nuits de Fourvière, la compagnie Marius présente Les enfants du paradis, une adaptation de Jacques Prévert. La pièce sera jouée les 18, 19 et 20 juin au théâtre de l'Odéon.

Théâtre

L'adaptation de l’œuvre d'Alphonse Daudet, Lettres de mon moulin, par Philippe Caubère au théâtre Comédie Odéon à 20 heures. L'artiste se produira jusqu'au 21 juin.

Danse

Présentation de la saison 2021-2022 à la Maison de la Danse les 18 et 19 juin à 20 heures. L'institution vous présentera en avant-première des images de ses représentatios de l'année.

