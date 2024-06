Raphaël Arnault est au cœur de nombreuses polémiques depuis quelques jours. Après sa nomination en tant que représentant LFI dans le Vaucluse pour les prochaines législatives (qui avait suscité de nombreuses interrogations car fiché S) il aurait lancé des chants de haine envers la police selon Edouard Hoffman.

''Le vendredi 14 juin, j'étais présent à l’appel de la manifestation contre le Rassemblement National [...] place des Terreaux sous les fenêtres de l'hôtel de Ville. J'ai été profondément ahuri et choqué lorsque sous l'impulsion de Raphaël Arnault, leader du groupuscule violent la Jeune Garde, la foule entière a chanté (hurlé) pendant près de deux minutes ACAB ("All Cops Are Bastards") comme vous le constatez sur la vidéo prise par mes soins." raconte-t-il dans sa lettre.