Dans un communiqué de presse envoyé ce lundi 26 mai, le groupe politique La Métro Positive, apporte son soutien à Fabrice Balanche, professeur de l'université Lyon 2 chahuté pendant son cours à Bron le 1er avril dernier. Un évènement qui avait ensuite déclenché de nombreuses réactions à travers tout l'Hexagone.

Quasiment deux mois après les faits, la Métro Positive a décidé de réagir. Dans un communiqué envoyé ce lundi 26 mai, le groupe de droite à la Métropole de Lyon revient sur "l'affaire Fabrice Balanche", du nom de ce professeur de l'Université Lyon 2 qui avait vu le 1er avril dernier son cours être interrompu par des militants d'extrême gauche sur le campus de Bron.

Lire aussi : Profs, ex-ministres... Ils demandent la démission de la présidente de l'université Lumière Lyon 2

Une interruption de cours par une dizaine d'individus encagoulés, accusant le professeur spécialiste du Moyen-Orient de "racisme" et de "sionisme", qui avait rapidement provoqué une vague d'indignation au niveau national. Quelques jours après les faits, la président de l'Université Lyon 2, Isabelle Bueltzingsloewen, avait accordée une interview à nos confrères de Tribune de Lyon dans laquelle elle expliquait "ne pas avoir été étonnée" de l'interruption du cours de Fabrice Balanche, maître de conférence en géographie, en raison notamment de ses "positionnements sur Gaza".

Lire aussi : Appelée à démissionner, la présidente de l'université Lyon 2 menacée de mort : une enquête ouverte

"Une faute professionnelle et personnelle"

Des propos qui selon La Métro Positive constituent "une faute professionnelle et personnelle qui doit interroger l'Université Lyon 1 sur la légitimité de sa présidente à poursuivre ses fonctions". Parlant également des "dérives portées par des groupuscules qui veulent imposer l’obscurantisme et attaquent les valeurs de la République et ceux qui sont engagés à les défendre" le groupe d'opposition demande à Lyon 2 "d’apporter un soutien sans faille et assure sa liberté académique et sa sécurité pour poursuivre ses enseignements".

"Notre groupe rappelle sa lutte contre les thèses dites « wokistes » qui détruisent les fondements mêmes du pluralisme de la pensée au nom d’une idéologie radicale qui violente ceux qui expriment des analyses et des opinions différentes" poursuit la Métro Positive dans son communiqué. Avant de conclure : "Avec Fabrice Balanche nous apportons plus qu’un soutien à un professeur, nous menons la bataille pour sauvegarder les valeurs républicaines et démocratiques."

Lire aussi : Lyon 2 : "c’est de l’entrisme islamiste à travers des groupes d’extrême-gauche" assure Fabrice Balanche