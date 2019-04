Aéroport Lyon-Saint-Éxupery : manifestation des douaniers le 25 avril

Les agents de douane manifesteront sur le rond-point à l'entrée de l'aéroport de Lyon pour demander, notamment, une hausse de salaire de 100€ par mois.

Face au manque de moyen et d'effectif contre lesquels leur profession est en grève du zèle depuis plus d'un mois, les douaniers de l'aéroport Lyon-Saint-Éxupery ont annoncé qu'ils allaient manifester ce jeudi 25 avril 2019 à partir de 12h sur le rond-point à l’entrée de l’aéroport. Si le gouvernement a prévu de recruter 700 agents de douane d'ici 2020 dans la perspective du Brexit, les syndicats de la profession estiment ce chiffre insuffisant. Ils souhaitent par ailleurs une revalorisation des salaires de 100 € net par mois et une hausse de 7euros net par heure travaillée de nuit. “Mais pour l’heure, le ministre refuse de débloquer cette situation, de faire un pas en direction des personnels et de leurs revendications, en reprenant le fil des négociations sur des bases constructives et en suspendant la répression de la contestation douanière”, regrette l’intersyndicale des douanes d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Selon cette dernière leurs demandes ne sont pas “déraisonnable”. “Il s'agit simplement de la considération par rapport à l'adaptation aux réformes subies depuis plus de 25 ans. Par rapport à la baisse du niveau de vie depuis plus d'une décennie”, ajoutent les syndicats