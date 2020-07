Aéroport Lyon Saint Exupéry : Air France renforce son offre

La compagnie Air France renforce son offre au départ de Lyon Saint-Exupéry. 17 nouvelles liaisons seront proposées dès septembre.

À partir de septembre 2020, Air France renforce son offre au départ de l'aéroport Rhodanien avec 17 nouvelles liaisons. Il est déjà possible de réserver pour les vols nationaux en direction de Paris-Charles de Gaulle, Brest, Bordeaux, Marseille, Lille, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg ou encore Toulouse (liste complète sur l'article du Progrès)

Milan, Amsterdam et Prague au départ de Lyon

La compagnie propose également des destinations européennes, en Italie principalement avec des vols à destinations de Rome, Milan et Bologne.

Des liaisons vers Prague et Amsterdam (via la compagnie néerlandaise KLM, en partenariat avec Air France) sont également créées. Il est d'ores et déjà possible de rester pour un vol en septembre ou octobre 2020.

Les règles sanitaires à l'intérieur de l'aéroport et dans les aéroports d'Europe sont renforcées. Des tests de dépistages peuvent être effectués. La compagnie rappelle également que le maintien des vols est soumis à l'évolution de la crise de Covid-19.