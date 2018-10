Abandon de l’A45 : les élus écologistes saluent “un retour à la raison”

Les élus RCES du conseil régional ont salué dans un communiqué “la bonne nouvelle”, de l'abandon par le gouvernement de l'autoroute à A45 entre Lyon et Saint-Etienne.

Selon la députée LREM du Gier, Valéria Faure-Muntian, le projet d'A45 est abandonné par le gouvernement. Une nouvelle accueillie avec plaisir par les élus RCES du conseil régional. “Ce projet vieux de dizaines d’années serait enfin enterré. Le tronçon autoroutier entre Brignais et la Fouillouse ne verra pas le jour et c’est une bonne nouvelle. Ce projet était inutile puisque doublant une autoroute existante, vecteur de pollution et destructeur de terres agricoles et d'espaces naturels”, ont-ils déclaré dans un communiqué.

Jean-Charles Kohlhaas, élu régional du Rhône, membre de la commission transports à la région, a salué “ce retour à la raison”. “La mobilisation des nombreuses associations et des paysans a payé. Désormais, il faut travailler aux alternatives. Il faut requalifier l’A47, mais surtout, à l’heure du défi climatique, mettre le paquet sur les transports collectifs. Nous prônons une liaison ferroviaire renforcée entre Lyon et Saint-Étienne, un véritable RER. La Région et la SNCF peuvent le faire. Seront-elles à la hauteur des enjeux ? Le transport par câble est également une solution de rabattement à ne pas négliger. Nous allons porter toutes ces solutions au sein du conseil régional”, a-t-il ajouté.

Les élus en ont profité pour s'attaquer à Laurent Wauquiez qui était favorable à l'A45. “La semaine dernière, le président de Région Laurent Wauquiez disait publiquement que la ministre ne s'était engagée sur rien. Manifestement, le dialogue passe mal entre Laurent Wauquiez et le gouvernement (…) et l'horloge de Laurent Wauquiez est restée bloquée sur les années Pompidou...”, ont conclu les élus écologistes.