L'autoroute A45 entre Lyon et Saint-Étienne abandonnée

Selon la députée LREM du Gier, Valéria Faure-Muntian, le projet d'A45 est abandonné par le gouvernement.

Selon le journal Le Progrès, la députée LREM du Gier, Valéria Faure-Muntian a assuré que le projet contesté d’autoroute A45 entre La Fouillouse et Brignais était définitivement abandonné. L'annonce aurait été faite ce mercredi matin par Élisabeth Borne, la ministre des Transports. Cette dernière aurait expliqué cet abandon durant une réunion avec les parlementaires LREM originaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Selon le quotidien, la ministre aurait aussi proposé des solutions notamment sur le réaménagement de l'A47 existante et le renforcement de la liaison ferroviaire entre Lyon et Saint-Étienne. La ministre aurait ainsi confirmé que les 400 millions d’euros que l’État devait investir dans le projet d’autoroute A45 y seront consacrés