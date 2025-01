Dix aide-soignantes de l'hôpital des Charpennes, à Villeurbanne, sont en grève depuis le 26 novembre. Le mouvement se poursuit.

Alors qu'elles ont débuté leur mouvement de grève le 26 novembre dernier, les dix aides-soignantes de l'hôpital des Charpennes de Villeurbanne entendent poursuivre leur mouvement jusqu'au 31 janvier, faute d'accord trouvé avec la direction, comme le rapporte Le Progrès. Le préavis de grève a été reconduit.

Les grévistes pointent du doigt le manque d'effectif et réclament donc le recrutement de deux personnes supplémentaires au quotidien (matin et soir). Leur direction, elle, s'oppose à cette demande et ne propose qu'une personne de plus, mais seulement pour les interventions de la matinée.

Les salariées doivent rencontrer leur direction le 9 janvier prochain pour la troisième fois depuis le début de la grève. Un rassemblement est aussi organisé devant l'hôpital Edouard-herriot de Lyon, vendredi 3 janvier, de 11h30 à 14h30.

