De la fraicheur sous un ciel mitigé ce vendredi à Lyon

C'est une journée entre nuages et éclaircies qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce vendredi 3 janvier 2025.

Pour finir cette première semaine de l'année 2025, le froid est de retour à Lyon et dans la région lyonnaise. Après un léger redoux jeudi, le thermomètre ne dépassera pas les 3 degrés ce vendredi et le mercure descendra même sous les 0 degrés la nuit prochaine.

Côté ciel, c'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais. Un retour au sec après la nuit humide et le soleil qui devrait pointer le bout de son nez dans l'après-midi à Lyon.