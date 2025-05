À Villeurbanne, des habitants du Tonkin participeront à une pièce de théâtre les 11 et 12 mai 

La compagnie Nième Cie proposera les 11 et 12 mai la pièce de théâtre "Destination : Inconnu" aux habitants du Tonkin, dans le cadre des parcours d’éducation artistique et culturelle.

Engagée dans l’éducation à la culture, la compagnie Nième Cie proposera les 11 et 12 mai sa pièce de théâtre "Destination : Inconnu" à l’Espace Tonkin de Villeurbanne. Avec ses artistes aux talents multiples (marionnettes, images animées, musique et danse), la compagnie posera alors cette question : "Comment on sait ce qu’on sait ?"

Une question à laquelle les comédiens tenteront de répondre grâce à des "contorsionnistes de la pensée, des chanteurs de l’incertain, des magiciens du doute…" L’occasion pour la compagnie Nième Cie de mettre en avant les habitants du Tonkin, notamment des classes de CM1 et CM2 ainsi que l’Ehpad Henri-Vincenot, avec qui elle collabore depuis 18 mois sur ce spectacle.

Les représentations se dérouleront dimanche 11 mai à 16 heures et lundi 12 mai à 19 heures. L’entrée est libre, mais il faut penser à réserver sa place au 07 83 80 17 91.

