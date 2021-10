À Vénissieux, le personnel du lycée Marc Séguin en grève contre la dégradation des conditions de travail

Lundi 18 octobre, dans le lycée professionnel Marc Séguin à Vénissieux, une grande partie du personnel est en grève. Ils alertent sur la difficulté de leurs conditions de travail, face aux "incidents qui se multiplient" et le manque d'effectif.

"Depuis la rentrée, les incidents se sont multipliés, dont la gravité ne cesse d’augmenter : déclenchements d’alarmes, chahut, dégradation, injures menaces, bagarres, agressions, jets de chaises et autres projectiles, introduction d’armes", énumère la CGT Éduc'Action pour expliquer la grève du lundi 18 octobre au lycée Marc Séguin à Vénissieux.



Pour le syndicat et les personnels en grève, la raison de la multiplication de ces incidents est l'augmentation des effectifs par classe, et le manque de personnel dans l'équipe enseignante et celle de vie scolaire. S'ajoute à cela le manque d'accompagnants pour les élèves handicapés et le manque de moyens financiers.

"Les élèves comme les personnels du Lycée Marc Seguin (...) méritent des moyens permettant de garantir un climat serein d’apprentissage, un service public d’éducation de qualité à Vénissieux comme ailleurs", conclue la CGT Educ'Action.