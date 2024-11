À Vénissieux, la maire Michèle Picard visée par une plainte pour diffamation

Le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa dépose plainte pour diffamation à l'encontre de la maire de Vénissieux Michèle Picard.

À Vénissieux, la bataille politico-judiciaire qui oppose le conseiller municipal d'opposition Farid Ben Moussa à la maire communiste Michèle Picard est une saga dont on ne compte plus les épisodes. Dernier en date, la plainte pour diffamation déposée le 12 novembre par le conseiller dans laquelle il reproche à l'édile et membre de la majorité de Bruno Bernard à la Métropole de Lyon, ses propos tenus dans un communiqué du 12 septembre.

"Je n'ai à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation pour de tels faits"

Dans ce dernier, repris notamment par le journal Expressions (visé par un signalement d'Anticor et plusieurs plaintes de Farid Ben Moussa), Michèle Picard affirmait que suite à une plainte collective déposée avec des élus et représentants d'associations, "en juin 2024, Farid Ben Moussa a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse et condamné".

"Je n'ai à ce jour fait l'objet d'aucune condamnation pour de tels faits", assure l'élu d'opposition dans sa plainte adressé au procureur de la République. Et d'ajouter : "Ces affirmations (...) sont erronées et me portent un préjudice considérable, tant dans ma carrière politique que professionnelle." L'élu demande ainsi que "Michèle Picard soit sanctionnée tant au civil qu'au pénal pour ces propos diffamatoires et qu'elle soit contrainte de retirer ces accusations mensongères de son blog, ainsi que de tous les supports publics où ces propos ont été diffusés".

