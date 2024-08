TCL: Le métro C arrêté jusqu'au 23 août à Lyon

La ligne de métro C du réseau TCL à Lyon ne circule pas jusqu'au 23 août en raison de travaux.

Coup dur pour les Croix-Roussiens qui devront grimper à pieds ou emprunter les bus C13 et C18, le métro C ne circule plus depuis ce lundi et jusqu'au vendredi 23 août inclus.

TCL en profitera pour effectuer des travaux de modernisation. La fréquence des bus sera renforcée, depuis Croix-Rousse, pour rejoindre Cuire, il est possible d'emprunter le bus C13 en direction de Montessuy Gutenberg. Le C18 est également disponible pour des liaisons entre Hôtel de ville et Hénon.

A noter que le funiculaire F1 bénéficiera également de travaux d'entretien des infrastructures et ne circulera plus à partir de 21 h les soirées des 21 et 22 août. Des bus relais permettront l'accès à Fourvière avec un itinéraire Saint-Just - Minimes - Fourvière dans les deux sens de circulation avec une fréquence de 15 minutes.

Le funiculaire F2 est par ailleurs prolongé jusqu'à minuit.