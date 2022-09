Lyon : une nouvelle formation dédiée au tourisme en montagne

L'école supérieure de tourisme parisienne Viaticus annonce l'ouverture d'un campus dans le quartier de La Confluence.

L'école privée Viaticus s'apprête à ouvrir son antenne lyonnaise dans l’immeuble de l’école Supdemod et du Progrès. Spécialisée dans les métiers du tourisme, elle noue pour l'occasion un partenariat avec l'entreprise Compagnie des alpes pour créer un bachelor Tourisme & digital. Pour cette formation de neuf mois, la rentrée est prévue le 7 octobre et est accessible à bac + 2.

Alternance en montagne

De décembre 2022 à avril 2023, les étudiants effectueront cinq mois d'alternance en immersion dans une station de ski : Tignes, les Arcs, la Plagne, La Rosière, Serre Chevalier, etc.

"L’expérience terrain permettra aux élèves d’approfondir leurs connaissances en situation réelle, estime Ludovic Dimeglio, Directeur du pôle Agences immobilières de la Compagnie des Alpes. Ce partenariat offrira un environnement qualitatif et adapté aux nouvelles façons d’apprendre marquées par la digitalisation, la collaboration et l’interdisciplinarité entre les cursus de formation de l’école, les étudiants et la Compagnie des Alpes". Les cours, conférences et masterclass intégrés au cursus reprendront en avril après l'alternance. A terme, ce Bachelor formera au métier de responsable commercial et marketing digital.