Quoi de neuf à Lyon ?

Notre sélection de nouvelles adresses lyonnaises

À la découverte des savoir-faire lyonnais

Si ce n’est pas déjà fait, allez vous balader dans la cour du Midi du Grand Hôtel-Dieu. Vous découvrirez quatre nouvelles boutiques accueillant les réalisations de créateurs lyonnais : bougies, linge de maison, produits textiles, illustrations, décorations, divers accessoires…

Dans votre déambulation, laissez-vous guider par les différents thèmes propres à chaque boutique : industriel, chic, cosy et contemporain. À venir, toutes sortes d’événements : ateliers artistiques Do it yourself, marché de créateurs, dégustations ou encore expositions, qui feront de cet endroit un véritable lieu de vie dédié à l’artisanat local et à ses créateurs passionnés. En place au moins jusqu’à fin juin.

La Cour des créations lyonnaises – Grand Hôtel-Dieu, Lyon 2e

Pizzas cool pour grosses faims

Poussez la porte de la nouvelle pizzéria fraîchement ouverte au cœur de la Guill : vous serez instantanément plongé dans l’ambiance des années 80 version américaine : boules à facettes au plafond, bande-son hip-hop, rap et rock, tireuse à bière en forme de pizza…

Car c’est bien de pizzas dont il s’agit ! Simples, généreuses, à la sauce tomate goûteuse et la pâte croustillante faite maison, elles sont vendues entières ou à la part en format XXL. Sortez des sentiers battus et craquez pour la Signature, garnie notamment de miel pimenté et de cervelle des canuts !

Trente places en intérieur et quatre-vingts en terrasse, une ouverture 7 jours sur 7 avec des créneaux horaires plus que larges, une belle offre de boissons avec notamment des vins bios et des bières artisanales, des prix plus que doux, une ambiance cool à souhait… Ne ratez pas l’expérience !

Slice – 21, Grande-Rue-de-la-Guillotière, Lyon 7e

Vous allez aimer pédaler

Vous souhaitez acheter un vélo de qualité pour pouvoir vous rendre au travail, aller chercher vos enfants à l’école, partir en goguette sur les quais ou même autour du monde ? Direction la nouvelle boutique Cyclable, qui vient d’ouvrir en bordure de la place Bellecour.

Vous serez reçu et conseillé par Pierre et Damien, deux passionnés de la petite reine, pour qui les déplacements en deux-roues n’ont plus de secret. Ils vous guideront dans le choix de votre vélo de mobilité : à assistance électrique, musculaire, pliable… Petit plus : l’atelier de réparation de la boutique, qui accueille pour l’instant des vélos de toute provenance.

Cyclable – 3, rue Antoine-de-Saint-Exupéry, Lyon 2e

L’instant Cryo, un moment pour vous

Ne laissez pas quelques rondeurs qui vous complexent vous gâcher la vie. Créé par Barbara Adinany, originaire de Lyon, le nouvel institut Cryo vous aidera à vous en débarrasser. Comment ? Grâce à la cryolipolyse, qui permet une perte de poids au moyen d’une méthode naturelle indolore et non invasive.

Le vrai plus de ce centre, c’est également une écoute et un accompagnement personnalisé. Grâce à un moment privilégié d’échange sur votre mode de vie, vos habitudes alimentaires et vos souhaits, on pourra aussi vous proposer une prise en charge globale, et vous orienter sur d’autres prestations, comme l’électrostimulation ou la chromothérapie, qui permet de traiter toutes sortes de maux – stress, fatigue, troubles alimentaires… – par les couleurs.

L’instant Cryo – 27, rue Godefroy, Lyon 6e