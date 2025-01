À Lyon, un centre social renommé en l'honneur de Louis Lévêque

Le centre social Mermoz à Lyon a été rebaptisé en l'honneur de Louis Lévêque, ancien adjoint en charge de l'habitat décédé en septembre 2024.

Le centre social Mermoz a été renommé en l'honneur de Louis Lévêque, ancien adjoint en charge de l'habitat et de la politique de la ville de 2001 à 2014 qui s'est éteint en septembre 2024. Particulièrement engagé pour le logement social, le Conseil d'administration de l'association de gestion des centres-sociaux Santy-Mermoz a souhaité lui rendre hommage.

"La Ville de Lyon, se joint aux équipes des centres sociaux et salue ce choix qui rend hommage à un homme qui a compté dans l’histoire de la ville et de la municipalité à travers ses combats sociaux et son engagement pour l’éducation populaire", indique la collectivité dans un communiqué de presse.

Et le maire écologiste du 8e arrondissement de Lyon, Olivier Berzane et l'adjointe au maire de Lyon, Julie Nublat-Faure d'ajouter : "L'association du nom de Louis Lévêque au Centre Social du quartier Mermoz est l'hommage le plus fidèle qui pouvait être rendu à cette personnalité remarquable et à ses combats en faveur de l'égalité, de l’émancipation et de la solidarité."

