À Lyon, les travaux du pont Lafayette ont débuté ce lundi

Les travaux du pont Lafayette à Lyon ont démarré lundi 5 juin, pour donner plus de place aux cyclistes.

Destiné à être réaménagé pour laisser plus de place aux cyclistes, le pont Lafayette à Lyon fait l'objet de travaux tout l'été, à partir de lundi 5 juin. La circulation automobile sera coupée dès le 12 juin, jusqu'au 25 août.

Pour mémoire, la Métropole de Lyon avait annoncé le 25 mai dernier, réaliser des travaux d'aménagements sur le pont Lafayette, en rajoutant une piste cyclable en plus. Avec plus de 10 000 usagers par jour en mai dernier, le pont Lafayette est le pont le plus emprunté par les cyclistes, mais ces derniers doivent slalomer entre les poteaux d'éclairages publics. C'est pourquoi, une voie de circulation dédiée aux voitures sera supprimée dans le sens Est-Ouest, pour maintenir les deux voies réservées aux bus. Le carrefour côté Presqu'île sera également réaménagé afin de sécuriser la traversée des cyclistes et séparer les flux de circulation.

Lire aussi : A Lyon, les cyclistes n'auront plus à slalomer sur le pont Lafayette