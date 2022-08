À Lyon, début des travaux de réhabilitation pour la salle Rameau

La nouvelle salle Rameau avec son nouveau dôme devrait ouvrir en 2024, les travaux débuteront cette année. (© Perrod et Richard)

La rénovation de cet salle de spectacles lyonnaise fermée depuis 2016 commence enfin cet été. Pour une réouverture prévue en 2024.

Après des retards liés au Covid, la première étape du chantier de la salle Rameau, dans le 1er arrondissement de Lyon, commence enfin cet été avec le désamiantage et le curage du bâtiment. Les travaux, qui dureront deux ans, serviront à "restaurer intégralement ce monument historique et ainsi parachever le bâtiment dessiné en 1907 par les architectes Clermont & Riboud", comme le rappelle la ville de Lyon dans un communiqué par lequel elle annonce avoir signé un bail emphytéotique administratif avec la Compagnie de Phalsbourg le 21 juillet dernier.

Aux manettes du projet, la Compagnie de Phalsbourg, qui en est aussi le financeur : en 2017, ce promoteur et investisseur avait remporté, "aux côtés des architectes des Monuments Historiques et du Patrimoine Perrot & Richard Architectes et Cécile Rémond", un appel à projets lancé par la Ville de Lyon.

Prête pour la saison culturelle 2024-2025

À l'issue de la remise à neuf, cette salle emblématique et originellement consacrée à la musique symphonique, sera exploitée sur un bail long terme par le groupe associatif SOS Culture, qui a l'ambition d'en faire un lieu de "lieu ouvert et généreux, à l’écoute du public du quartier et de son territoire".

Dès la saison culturelle 2024-2025, "une large programmation regroupant spectacle vivant, jazz, musique de chambre, chanson française, musiques actuelles, stand-up…" y sera proposée, précise la ville de Lyon dans un post Facebook, avec 130 dates. "La structure existante sera conservée au maximum alors que les éléments remarquables de la décoration seront remis en valeur".

Au-delà de la Grande Salle, qui accueillera de "430 à 900 places selon les configurations", un tiers-lieu sera installé au rez-de-chaussée avec "une scène tremplin, des espaces modulaires, un incubateur, un lieu de convivialité et le foyer de la salle de spectacle". Un restaurant sous les toits offrira "une cuisine durable", "dans une ambiance végétale".

La fin de l'année 2022 sera dédiée au désamiantage, au curage puis à la préparation de la construction, qui débutera à partir de janvier 2023.