A Lyon, les Bleus relèvent la tête face à la Belgique

Ousmane Dembélé célèbre son but face à la Belgique au Groupama Stadium. (Photo by Franck FIFE / AFP)

Trois jours après leur défaite contre l'Italie, l'équipe de France s'est imposée lundi soir sur la pelouse du Groupama Stadium de Décines face à la Belgique grâce à deux buts de Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé (2-0).

L'équipe de France se devait de réagir et de rassurer, trois jours après son naufrage au Parc des Princes face à l'Italie (1-3). Lundi soir, à Lyon, les hommes de Didier Deschamps ont parfaitement relevé la tête pour venir à bout de la Belgique 2-0 dans un Groupama Stadium tout à sa joie.

Après un début de match compliqué et dominé par les Diables Rouges de Kevin De Bruyne, les Tricolores, avec un onze remanié à Décines (Mbappé, Griezmann et Barcola ont débuté sur le banc), ont su faire la différence à la demi-heure de jeu grâce à Randal Kolo Muani, opportuniste après une série d'occasions françaises (29e, 1-0).

Le chef d'œuvre de Dembélé

Au retour des vestiaires et dans une ambiance festive malgré un stade qui n'avait pas fait le plein, les Français se sont encore procurés quelques occasions, parfois mal négociés par le duo Marcus Thuram - Randal Kolo Muani, trop imprécis dans la surface. C'est finalement du pied gauche d'Ousmane Dembélé qu'est venu le deuxième but.

D'une frappe aussi soudaine que magnifique l'ailier du PSG a assommé la Belgique et rendu la fin de match plus facile pour les hommes de Didier Deschamps (2-0, 57e). Le sélectionneur pouvait alors faire tourner et faire rentrer les titulaires habituels, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé en tête.

Barcola conspué

Dans une fin de match au cours de laquelle l'ancien lyonnais Bradley Barcola, conspué à chacune de ses prises de balles, aura eu l'occasion de découvrir la rancœur du public de Décines à son égard, les Français ont géré leur avantage, sans prendre de risque.

Cette victoire, la quatrième de rang face à la Belgique en compétition, permet aux Bleus de rejoindre leur adversaire du soir avec 3 points, derrière l'Italie, qui est venu à bout lundi soir d'Israël (2-1). Deschamps, largement sifflé par le stade lyonnais à l'annonce de la composition des équipes, va pouvoir préparer plus sereinement les deux déplacements suivants des Bleus en octobre. L'équipe de France ira défier Israël à Budapest et la Belgique à Bruxelles.