À Lyon, le maire du 6e refuse de débaptiser la rue Bugeaud

Le maire du 6e arrondissement s'oppose au changement de nom de la rue Bugeaud à Lyon.

C'est un sujet glissant sur lequel s'est aventuré le maire écologiste de Lyon. Quelques semaines après un conseil municipal au cours duquel il a annoncé la création d'un instance pour réfléchir à débaptiser des rues, ou y apporter des éléments de contextes, l'édile est allé plus loin en affirmant être favorable au changement de nom de la rue Bugeaud, auteur de massacres en Algérie et symbole du colonialisme.

"Une réécriture subjective de l'histoire de France"

Dans un communiqué diffusé jeudi 19 décembre, le maire Les Républicains du 6e arrondissement, Pascal Blache fait part de son opposition à une telle mesure. "Cette initiative ouvre la porte à une réécriture subjective de l'histoire de France", considère l'édile qui estime que "cette polémique stérile sur un nom de rue apparaît comme une diversion stérile et coûteuse".

Le maire pointe du doigt les "dépenses significatives" qu'impliqueraient un tel changement, liées à la modification des plaques de rues, à la mise à jour des documents administratifs ou encore à la communication et l'information des habitants. Et Pascal Blache de conclure : "Si nous cédons aujourd'hui, d'autres figures historiques pourraient subir le même sort, menaçant l'équilibre entre mémoire et contexte."

L'édile ne dit en revanche pas quelle serait sa position quant à l'installation de plaque pour remettre en contexte la figure historique de Bugeaud, comme la mairie souhaite le faire pour la place Blandan dans le 1er arrondissement de Lyon.

