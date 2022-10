Villeurbanne engage six jeunes pour lutter contre l'isolement des séniors

Six jeunes ont été recrutés par la Ville de Villeurbanne dans le cadre du dispositif "service civique solidarité séniors".

La Ville de Villeurbanne a recruté six jeunes âgés de 17 à 25 ans, en service civique, dans le but d'accompagner des séniors de la commune au quotidien. Afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées, Villeurbanne mène des actions en réservant des places aux étudiants au sein de "résidences séniors de la ville". Une action qui vise à maintenir le lien intergénérationnel entre les personnes âgées et moins âgées.

Les jeunes seront installés dans les quatre résidences séniors de la ville, au Tonkin, à Château-Gaillard, à Jean Jaurès et à Marx Dormoy. Ils seront présents quatre jours de la semaine pendant huit mois afin de "créer du lien social et d'accompagner les résidents".

