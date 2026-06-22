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Richard Sève, pâtissier chocolatier à Lyon, membre du très select club Relais & Desserts qui réunit l'élite de la pâtisserie mondiale
Richard Sève, pâtissier chocolatier à Lyon, membre du très select club Relais & Desserts qui réunit l’élite de la pâtisserie mondiale

Le pâtissier et chocolatier lyonnais Richard Sève rejoint les Toques Blanches Lyonnaises

  • par LR

    • À l’occasion des 90 ans des Toques Blanches Lyonnaises, le maître chocolatier et pâtissier Richard Sève fait son entrée au sein de l'association gastronomique.

    Nouvelle distinction pour Richard Sève. Le maître chocolatier-pâtissier lyonnais intègre officiellement les Toques Blanches Lyonnaises, l'association fondée en 1936 qui rassemble les figures de la gastronomie locale. Son admission intervient à l'occasion du 90e anniversaire de cette institution, présidée par Christophe Marguin.

    Parrainé par deux noms emblématiques de la gastronomie lyonnaise, Philippe Bernachon et le chef Laurent Bouvier, Richard Sève rejoint ainsi le cercle des chefs et artisans qui participent au rayonnement culinaire de la capitale des Gaules.

    Cette reconnaissance vient couronner une année déjà marquée par plusieurs distinctions pour la Maison Sève. Quelques mois après avoir reçu la médaille d'argent de la Reconnaissance artisanale de la République française, le chocolatier célèbre également les 35 ans du Mont d'Or, l'une des créations emblématiques de la maison.

    Installée depuis plusieurs générations, la Maison Sève s'est imposée grâce à ses spécialités, de la tarte à la praline aux chocolats grands crus, élaborés directement à partir des fèves de cacao.

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