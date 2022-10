À Lyon, la Cour des loges vend aux enchères une partie de son mobilier

Ce lundi 24 octobre, une partie du mobilier de l'hôtel-restaurant cinq étoiles la Cour des loges sera mis en vente aux enchères. L'établissement entame des travaux des rénovation.

Un lot de trois canapés estimé à 3 000 €, cinq chaises au même prix, ou un coffre de plus d'un mètre de haut à 1 500 €. La Cour des loges, hôtel-restaurant cinq étoiles du Vieux Lyon entame des travaux des rénovation. À cette occasion, l'établissement met aux enchère environ un millier de pièces réparties en 280 lots. La vente se déroulera dans l'hôtel à 14 h 30 ce lundi 24 octobre, les curieux et les acheteurs pourront venir admirer les lots entre 10 et 12 h.

Parmi les lots notables, des tables "le Corbusier" estimées à 1 200 €, des chaises et des tables Macintosh mais aussi des lavabos et des baignoires. L'établissement a fermé ses portes le 16 octobre pour réaliser de gros travaux de rénovation. Il rouvrira ses portes au printemps 2023.

