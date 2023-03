Ce lundi, deux individus agressaient une personne à la sortie du tramway près de la Guillotière. Ils tentaient de lui dérober son téléphone.

Lundi 13 mars, une personne était agressée à la sortie du tramway dans le secteur Gabriel Péri. Deux individus, armés d'une bombe lacrymogène, s'en prenaient à elle afin de lui dérober son téléphone portable. La victime a été aspergée de gaz et les agresseurs ont pris la fuite.

Prévenus, les forces de l'ordre intervenaient sur place et retrouvaient les deux individus non loin de là. Les deux mis en cause, mineurs, ont été placés en garde à vue. Ils niaient les faits. Le téléphone portable volé n'a pas été retrouvé. L'individu qui portait la bombe lacrymogène a été présenté au juge pour enfant. Le second, lui, a été laissé libre.